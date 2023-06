Meer incidenten in asielopvang

In totaal werden er in 2022 in asielzoekerscentra, de noodopvang of crisisnoodopvang 8.730 incidenten geregistreerd. De voorvallen varieerden van dreiging met zelfmoord (830 keer) tot agressie en geweld, wat 7.400 keer werd geregistreerd. Het aantal incidenten is met 42 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is volgens de onderzoekers in lijn met de toename van de bezetting met 39 procent.

„Met de stijging van de bezetting is helaas ook het aantal incidenten toegenomen”, reageert COA-bestuurder Joeri Kapteijns. „Door de huidige situatie met een maximale bezetting van de locaties en de lange wachttijden in de asielprocedure staan de leefbaarheid en veiligheid binnen en buiten de COA-locaties onder druk.”

Vooral man boosdoener

Vreemdelingen die zich fysiek of verbaal agressief gedroegen zijn overwegend man (87 procent) en tussen de 18 en 39 jaar oud (64 procent). Van de mannen was 9 procent betrokken bij een incident, tegen 3 procent van de vrouwen. Vooral Algerijnen en Marokkanen waren betrekkelijk vaak agressief. Van beide nationaliteiten was 27 procent betrokken bij agressie of geweld. Onder Nigerianen lag dat percentage op 16 procent. Onder verdachten van misdrijven, hoofdzakelijk diefstal, hadden Algerijnen (44 procent), Marokkanen (33 procent) en Tunesiërs (31) ook een hoog aandeel. De politie registreerde in 2022 in totaal 5.700 verdachten die op het moment van het plegen van het misdrijf in de asielopvang woonden. Het aantal gerechtelijke boetes verminderde, het aantal opgelegde celstraffen misdrijven door vreemdelingen steeg juist, van 1.100 naar ruim 1.800.

Wat verder opvalt is dat 15 procent van de incidenten plaatsvond in de nood- en crisisnoodopvang, waar de voorzieningen schraler zijn en er minder privacy is. Ter vergelijking: van de Syriërs, in aantal veruit de grootste groep asielzoekers, was slechts 6 procent betrokken bij een incident.

’Correctiegesprek’

COA-bestuurder Kapteijns wijst erop dat politie, IND en COA hun aanpak van overlast in de asielopvang hebben verstevigd. „De aanpak en het voorkomen van incidenten wordt waar maar mogelijk verder geïntensiveerd en uitgebreid.” Zo worden bij het overtreden van de huisregels ’correctiegesprekken’ gevoerd of leefgeld ingehouden. Het kabinet heeft jaarlijks 45 miljoen euro beschikbaar om overlast aan te pakken. Immigratiedienst IND loodst overlastgevende asielzoekers sneller door de procedure. Bedoeling is dat veroordeelde vreemdelingen sneller worden uitgezet, desnoods direct vanuit vreemdelingenbewaring. Het Openbaar Ministerie geeft vaker lik op stuk en zet supersnelrecht in.

In het overzicht van het WODC zijn geen misdrijven of misdragingen geregistreerd voordat asielzoekers op een COA-locatie verbleven, bijvoorbeeld toen zij nog wachtten voor de poorten van aanmeldcentrum van Ter Apel. Incidenten met Oekraïense vluchtelingen zijn evenmin in het onderzoek opgenomen, aangezien deze ontheemden niet in onderkomens van het coa verblijven.