Afschaffen zonnepanelenregeling nog onzeker

Huishoudens die met zonnepanelen stroom opwekken maar die stroom niet allemaal zelf gebruiken, leveren dit terug aan het net. Deze teruglevering mogen zij nu nog wegstrepen met de stroom die ze op een ander moment afnemen van het net (zogeheten salderen). De regeling die hiervoor is opgetuigd zal komende jaren echter flink worden versoberd.

Consumentenorganisaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) uitten eerder al kritiek, maar ook oppositiepartijen PVV, GL, PvdA, SP, SGP, PvdD, JA21, BVNL, Pieter Omtzigt en BBB hebben twijfel over het versoberen van de regeling. Eerder steunde de PVV het afbouwplan van Jetten nog wel omdat de partij tegen klimaatmaatregelen is, zei Kamerlid Alexander Kops. Maar kort na het debat liet partijleider Geert Wilders weten dat zijn partij toch tegen het versoberingsvoorstel zal stemmen. Daardoor dreigt het wetsvoorstel niet door de senaat te komen.

’Versobering nodig’

Minister Rob Jetten (Klimaat) bepleit echter dat versobering nodig is. Dat gebeurt stapsgewijs. De D66-bewindsman wijst erop dat de aanschafkosten van zonnepanelen de afgelopen jaren flink gedaald zijn. Hij spreekt verder over een ’derving van de belastinginkomsten’ en ’overstimulering’. Daarnaast heeft hij rapporten naar de Kamer gestuurd waaruit blijkt dat investeren in zonnepanelen blijft lonen – zelfs als de regeling wordt versoberd. Jetten verwacht zelfs dat het vermogen dat door de panelen wordt opgewekt de komende jaren zal verdubbelen. Dat terwijl Nederland nu al Europees kampioen zonnepanelen is. Bovendien ligt het versoberingsplan al jaren op de plank, zei hij. „De salderingsregeling was altijd bedoeld als tijdelijke maatregel.”

Maar oppositiepartijen zijn niet overtuigd door de uitleg van Jetten. SP-Kamerlid Renske Leijten vindt het ’niet zo netjes’ dat het kabinet en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de baten voor energiebedrijven niet inzichtelijk hebben gemaakt als de regeling wordt versoberd. Zij wil dat de extra belastinginkomsten die Jetten wil genereren met de aangepaste regeling, in elk geval niet op het bordje van consumenten terecht gaat komen. Bovendien leven er zorgen bij haar nu veel Nederlanders investeren in verduurzaming, bijvoorbeeld door de aanschaf van een warmtepomp. Leijten vreest dat het financiële plaatje voor de combinatie van warmtepomp met zonnepanelen zelfs uit het lood slaat. Daardoor zouden ook projecten om woningen van het gas af te halen mislukken. Kamerlid Pieter Omtzigt deelt die kritiek.

’Berekeningen missen’

Jetten stelt echter dat die investeringen in panelen of warmtepompen blijven lonen. Maar op vragen van PvdA-Kamerlid Joris Thijssen om voor een aantal huishoudens doorrekeningen te maken -waarbij de effecten zichtbaar worden- wilde Jetten niet ingaan. Kamerlid Pieter Omtzigt vreest zelfs dat er moet worden betaald voor het invoeren van stroom als energieprijzen negatief zijn (bijvoorbeeld bij veel wind of zon). „Ik mis die berekeningen”, zegt Omtzigt. „We zullen echt voor de stemming inzicht moeten hebben: hoe werkt deze wet over een paar jaar?”

PvdA’er Thijssen raakte eveneens niet overtuigd en vreest dat bijvoorbeeld op huurhuizen minder panelen zullen worden gelegd. Gewezen wordt ook naar de inbreng van onder andere de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Eigen Huis, die aangeven dat huishoudens afhaken bij verduurzamingsprojecten. GL deelt die bezwaren en steunt de versobering daarom ook niet. Ook de PvdD ’is niet overtuigd’ geraakt van de uitleg van Jetten, zegt Kamerlid Eva Akerboom. „Dit is niet het moment om een werkende verduurzamingsmaatregel af te schaffen.”

Kamerleden van VVD, D66, CDA en CU verdedigen de versobering echter. Zij zien een vorm van overstimulering en wijzen erop dat huishoudens zonder panelen nu de dupe zijn, omdat zij indirect moeten bijdragen aan extra kosten die netbeheerders maken. „Met de huidige stroomtarieven kun je zonnepanelen bovendien al binnen 3 jaar terugverdienen”, zegt CU-Kamerlid Pieter Grinwis. Hij wijst erop dat er waarborgen worden ingebouwd, zoals tussentijdse toetsing door het parlement. Ook zou een teruglevertarief van 80 procent van het kale leveringstarief in de wet moeten worden opgenomen. CDA-Kamerlid Henri Bontenbal is warm voorstander van de aanpassing van de regels, maar dient nog wel een motie in om meer duidelijkheid te krijgen in het gebruiken van eigen energie, bijvoorbeeld in combinatie met warmtepompen. „Daarover ontbreekt nog inzicht.”