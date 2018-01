Trumps PR-meisje steelt show op Davos met laarzen van 800 dollar

Ⓒ Reuters

De 29-jarige communicatiedirecteur van Donald Trump viel vrijdag op tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Tijdens de speech van haar baas, luisterde Hope Hicks aandachtig terwijl ze in de zaal zat naast de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. Vooral haar laarzen van het merk Stuart Weitzman, die over de knieën heen komen, maakten indruk.