Akkoord over wapenstilstand Oost-Ghouta

Ⓒ AFP

WENEN - De Syrische regering en de oppositie hebben vrijdag tijdens de onderhandelingen in Wenen een akkoord bereikt over een wapenstilstand in Oost-Ghouta. Afgesproken is dat vanaf middernacht niet meer zal worden geschoten en gebombardeerd in dit rebellenbolwerk nabij hoofdstad Damascus. Dat heeft woordvoerder Ahmed Ramadan van de opstandelingen gezegd. Het bestand is vooral te danken aan Russische bemiddeling.