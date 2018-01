Nederland in de race voor supertelescoop

CDA-Kamerlid Martijn van Helvert heeft namens Nederland in het Beneluxparlement bepleit dat de parlementariërs moeten gaan samenwerken om de zogenoemde Einstein Telescoop binnen te halen. Het Beneluxparlement – een adviesraad zonder beslissingsbevoegdheid die bestaat uit politici van de landengroep – is achter dat plan gaan staan. Nederland hoopt nu dat de Belgische regering ook echt gaat meewerken.

De Einstein Telescoop is een voorgesteld project waarmee wetenschappers zwaartekrachtgolven willen meten. Daarmee hopen ze het ontstaan van het heelal te kunnen bestuderen. Om die zwaartekrachtgolven te kunnen waarnemen, moet het verder in de omgeving erg stil zijn. Tientallen meters onder de grond in Limburg blijkt het muisstil. Door de specifieke samenstelling van de bodem worden andere trillingen er gedempt. „Als een bus van Arriva overrijdt, merk je dat beneden niet meer”, legt Van Helvert uit.

Belgische mijn is zorgenkind: ’Stap terug’

De telescoop moet uit dertig kilometer gangenstelsel bestaan. Onder de Limburgse grond zal het echter niet meer zo stil zijn als er een zinkmijn wordt heropend in het nabijgelegen Belgische Moresnet, zoals wordt besproken. Dat moet volgens Van Helvert tegengegaan worden. „Een mijn is een stap terug in de tijd, een telescoop vooruit.”

Volgens de CDA-politicus heeft Limburg ook betere papieren dan Sardinië en Roemenië, die ook om de telescoop strijden, omdat Nederlandse, Belgische en Duitse topuniversiteiten in de buurt liggen. Mede omdat die wetenschappelijke instellingen eveneens kunnen meeprofiteren, blijkt de minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen ook voor de Limburgse kandidatuur.