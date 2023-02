Biden laat hoogvliegend object boven Alaska neerhalen

ABC News spreekt van een ballon, het Witte Huis houdt het voorlopig op een ’object’ dat volgens het Pentagon om 13.45 uur lokale tijd door een F-22 straaljager uit de lucht is geschoten boven de staat Alaska op een hoogte van zo’n 12 kilometer.

Gevaar voor passagiersvliegtuigen

Het appartaat stortte neer in het uiterste noordoosten van Alaska, vlakbij de Canadese grens en zou een stuk kleiner zijn dan de Chinese ballon die onlangs werd neergehaald. Volgens het Witte Huis had het een gevaar kunnen vormen voor passagiersvliegtuigen die ook op dergelijke hoogtes vliegen. Er is een team op uit gestuurd om brokstukken te zoeken.

Het is nog niet duidelijk wat het object was. Volgens het Pentagon vloog het op grote hoogte, had het de afmeting van een personenauto en leek het stuurloos. Piloten van gevechtsvliegtuigen die het object van dichterbij bekeken, concludeerden dat er geen personen aan boord waren. De woordvoerder van het Pentagon wilde vrijdag niet zeggen of het om een ballon ging, maar liet wel weten dat het „niet per se” een luchtvaartuig was.

Volgens John Kirby, woordvoerder van het Witte Huis kwamen de eerste meldingen donderdag al binnen.

Vorige week zaterdag schoot Washington, voor de kust van de oostelijke staat South Carolina, een Chinese ballon neer die, volgens de VS, gebruikt werd om te spioneren. Peking spreekt dat tegen, en beweert dat het om een afgedreven weerballon ging. De ballon neerschieten was een „overreactie”, aldus de Chinezen.

Canada

De premier van Canada, Justin Trudeau, is vrijdag ingelicht over het vliegende object en stond achter de beslissing van de Verenigde Staten dat uit de lucht te schieten. Het object vloog boven het noordoosten van Alaska, niet ver van de grens met Canada.

Trudeau liet vrijdag op Twitter weten dat hij het besluit van de VS om het object neer te halen steunde. „Onze legers en inlichtingendiensten zullen altijd samenwerken om een veilige situatie te creëren”, aldus de premier over de banden met buurland de VS.