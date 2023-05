Nederlandse Porsche Cayenne geschonken aan Oekraïens leger én volledig omgebouwd

„Ik vind vooral de ingebouwde apparatuur voor Starlink heel tof, want het is voor een commandant natuurlijk essentieel om te allen tijde contact te kunnen houden met zijn troepen”, zegt de Nederlandse Joshua Jannink (31), een van de initiatiefnemers van GIVE CARe over de gepimpte Porsche.

Jannink, die getrouwd is met een Oekraïense, zamelt samen met andere Nederlandse en Duitse vrijwilligers goederen en auto’s in voor mensen in Oekraïens oorlogsgebied „Auto’s gaan daar in rap tempo kapot en zijn derhalve schaars. Vooral in het leger en aan de frontlinie zijn ze hard nodig, maar ook hulporganisaties komen auto’s tekort.”

Joshua Jannink zamelt samen met andere Nederlandse en Duitse vrijwilligers goederen en auto’s in voor mensen in Oekraïens oorlogsgebied. Ⓒ Eigen foto

GIVE CARe heeft inmiddels 26 auto’s en heel veel hulpgoederen ingezameld. De auto’s en spullen zijn door Jannink samen met andere vrijwilligers eigenhandig naar Lviv toe gereden. „Daar dragen we alles over aan een Oekraïense organisatie, die er weer voor zorgt dat de voertuigen bij de juiste mensen terecht komen en bijvoorbeeld ook de juiste apparatuur en legergroene kleur krijgen.”

Porsche gedoneerd

De spectaculaire Porsche Cayenne, die een snelheid tot boven de 250 kilometer per uur kan behalen, werd ingezameld dankzij een Porscheclub. „Niels, mijn Duitse vriend en eveneens initiatiefnemer van GIVE CARe, is autofan en lid van een Porscheclub. Hij benaderde de club met de vraag of zij een donatie wilden doen, maar we hadden nooit verwacht dat de club daadwerkelijk een Porsche zou doneren.”

De zwarte Porsche werd door Jannink en andere vrijwilligers richting Lviv gereden en maakte nog een tussenstop bij een Duitse school, waar schoolkinderen honderden hartjes op de auto plakten.

De zwarte Porsche werd door Joshua Jannink richting Lviv gereden Ⓒ Eigen foto

Inmiddels ziet de snelheidsduivel er heel anders uit en is de auto in bezit van de commandant van de 24ste gemechaniseerde brigade van het Oekraïense leger, waar het wordt ingezet in de strijd tegen de Russen nabij het belegerde Bachmoet.

’Heel cool’

„Ik ben blij dat de auto zo goed terecht is gekomen”, aldus Jannink, die de gepimpte wagen ’heel cool’ vindt. Maar, zo benadrukt hij, uiteraard kunnen er ook minder spectaculaire auto’s gedoneerd worden. „Vanwege de slecht begaanbare wegen zijn SUV’s en pick ups gewilde wagens, maar in principe is álles welkom.” Hij hoop dan ook vurig dat GIVE CARe nog meer auto’s en spullen kan inzamelen.