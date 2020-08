Vrouw en twee kinderen gewond door aanrijding met vrachtwagen

Ⓒ Maricmedia

BERGEN OP ZOOM - Een automobiliste en twee meisjes die bij haar in de auto zaten zijn donderdag kort na het middaguur gewond geraakt door een aanrijding met een vrachtwagen op de Markiezaatsweg in Bergen op Zoom. De bestuurster van de auto is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.