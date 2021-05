FvD’ers willen zich niet aan regels houden en dragen geen mondkapje, Kamer ontstemd

Kamerlid Jan Paternotte van D66 vroeg FvD’er Wybren van Haga of hij en zijn partijgenoten wel thuisblijven als ze klachten hebben. Partijleider Baudet, enige tijd afwezig, had immers eerder op de dag beaamd corona ’of een andere griep’ te hebben gehad. Ook andere medewerkers waren ziek geworden na een wijnproeverij op de fractievleugel.

Van Haga bestreed dat FvD’ers anderen in gevaar brengen. „Wij hebben de policy: als je ziek bent, blijf je thuis.” Omdat Baudet persoonlijk werd aangesproken, mocht hij zich verdedigen in de Kamer, ondanks dat hij niet deelnam aan het debat over het coronabeleid. „Ik ben op geen enkel moment hier aanwezig geweest terwijl ik een hoestje had of snotterig was.”

Schouderklopjes

Paternotte wees erop dat Kamerleden en medewerkers van FvD zich in het Kamergebouw niet aan de regels houden. Ze lopen zonder mondkapjes rond en houden ook geen afstand. „Als je het niet voor jezelf doet, doe het dan in elk geval voor de medewerkers van de Tweede Kamer.” De VVD en de PvdD sloten zich bij de woorden van Paternotte aan. Na diens betoog gaf Baudet Paternotte een schouderklopje.

Een dergelijke aanraking was Baudet eerder op een klacht komen te staan van een bode. Tijdens het debat over de mislukte verkenningsfase van de formatie raakte hij de bode aan die het spreekgestoelte kwam ontsmetten. „We hebben die bode een bos bloemen gestuurd”, zegt Baudet daarover.

Eerder deze woensdag legde Kamervoorzitter Vera Bergkamp het debat over de formatie stil om Baudet op dit punt tot de orde te roepen. Sommige Kamerleden hadden bij haar hun zorgen uitgesproken over de mogelijke besmettelijkheid van Baudet. Ze vroeg Baudet zich in de Kamer nader te verklaren. „Naar mijn weten heb ik geen corona en ik voel me kiplekker”, zei Baudet daarop.

Klachten

Baudet zegt geen klachten te hebben gehoord dat de wijnproeverij uit de hand zou zijn gelopen. „Ik was op tijd naar huis en bij mijn weten was de rest dat ook. Maar ik zal eens vragen. Het was trouwens geen wijnproeverij, maar een fractievergadering met drie soorten wijn en wat bruschetta.”

Het enige conflict met Kamerpersoneel dat Baudet naar eigen zeggen kan bedenken, gaat over het dragen van mondkapjes. „Wij zijn daar wel eens wat fanatiek op gewezen. We hebben bij de Kamervoorzitter aangegeven dat wij, onze medewerkers en onze gasten geen mondkapjes willen dragen. Daar moet nog een gesprek over komen. Ik merk in de tussentijd wel een gedragsverandering, want we worden er niet meer op aangesproken.”

Een woordvoerder van Bergkamp zegt niet te kunnen reageren, noch het bestaan van een dergelijk verzoek te kunnen bevestigen.