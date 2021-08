Zelfs Joe Biden is na ’jarenlang seksueel wangedrag’ klaar met Cuomo, maar die verblikt of verbloost niet

Ⓒ Twitter

NEW YORK - De druk om op te stappen neemt toe op Andrew Cuomo, de gouverneur van New York. Een onafhankelijk onderzoek concludeert dat Cuomo jarenlang vrouwen seksueel lastigviel. Het is een diepe val voor de Democraat die aan het begin van de pandemie nog geroemd werd vanwege zijn duidelijke communicatie. Prominente Democraten en president Joe Biden roepen nu om zijn aftreden. In New York wordt vergaderd over zijn ’impeachment’.