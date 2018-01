Laatkomers houden vlucht niet meer op

Dat bevestigt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid tegenover De Telegraaf. Urenlange vertragingen door zogeheten ’no-shows’ bij het instappen zijn volgens de woordvoerder vanaf 2019 verleden tijd.

Laatkomers bij een vertrekkend vliegtuig zijn een van de grootste irritaties van luchtreizigers. Vluchten verliezen op een druk vliegveld als Schiphol al snel hun ’tijdslot’ en moeten tijdens pieken vaak een uur of meer wachten tot de volgende mogelijkheid om op te stijgen.

„De Europese veiligheidsregels schrijven luchtvaartmaatschappijen voor dat ze geen koffers mogen meenemen van passagiers die niet aan boord zitten. Dit om het risico van een aanslag te verkleinen. Die bagage moet dan eerst in het ruim opgezocht en verwijderd worden, voordat er mag worden vertrokken. Dat kost veel tijd”, aldus de NCTV.

Alleen als de screening van koffers technisch wordt verfijnd, kan de minister volgens de zegsman vrijstelling geven om op Schiphol onbegeleide bagage in vliegtuigen toe te staan. „De luchthaven investeert daar nu in om de doorstroming te verbeteren.”

Impact

Adviescollege Actal beveelt ook aan om de 3D-controles snel in te voeren. „Op een kwart van alle vluchten moeten er koffers worden uitgeladen, omdat de eigenaar niet op tijd in het toestel is verschenen. De impact op de vliegschema’s is erg groot.”

De gezagvoerder blijft altijd eindverantwoordelijk voor de veiligheid aan boord. „Als een captain, al dan niet op basis van bedrijfsbeleid, vindt dat een koffer voor alle zekerheid toch uitgeladen moet worden, dan zal dat gebeuren”, benadrukt de NCTV.

De luchtvaart omarmt de nieuwe regels om tijdig van Schiphol te vertrekken. „Het is bovendien een extra stok achter de deur om passagiers te dwingen ruim op tijd naar de gate te komen. Want anders lopen ze het risico dat ze hun koffer kwijt zijn”, stellen luchtvaartbronnen.