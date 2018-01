Kleine winkel mag op koopavond dicht

Hiermee wil ze afrekenen met situaties waarin winkeliers ongewild eerder afgesproken winkeltijden moeten aanpassen, zoals door een meerderheidsbesluit van de Vereniging van Eigenaren (VvE) of de winkeliersvereniging waartoe hun zaak behoort.

Aanleiding vormen problemen als bij het Groningse winkelcentrum Paddepoel. Daar liepen de gemoederen het afgelopen jaar hoog op. De VvE had besloten dat alle winkels op zondagen en koopavonden open moeten zijn, omdat het winkelcentrum minder aantrekkelijk zou zijn als sommige winkelpuien gesloten bleven. Winkeliers konden een boete van 500 euro krijgen per ’overtreding’.

De eigenaars van een fietsenzaak die zich daartegen verzetten, zagen hun rekening hierdoor al gauw oplopen tot tienduizenden euro’s. Toen ze naar de rechter stapten, stelde die hen bovendien in het ongelijk. Op basis van de geldende wet moesten de twee fietsenmakers de boetes gewoon betalen. De lokale PvdA en SGP hebben het kabinet daarom gevraagd om winkeliers voortaan zelf te laten bepalen of ze open gaan.

Met nieuwe regels wil Keijzer daar nu aan tegemoet komen. Volgens haar was het nooit de bedoeling van de nieuwe Winkeltijdenwet, die gemeenten meer beleidsvrijheid geeft rond openingstijden, dat het zou resulteren in een plicht om open te zijn. „Met een aanpassing garanderen we dat de ondernemersvrijheid niet wordt beperkt door eenzijdig opgelegde wijzigingen van openingstijden met daaraan gekoppelde boetes”, aldus de staatssecretaris. Eind dit jaar hoopt ze de wetswijziging aan de Tweede Kamer te kunnen voorleggen.

Ze benadrukt dat de vrije keuze van gemeenten voor openingstijden in stand blijft. Ook als een ondernemer en verhuurder gezamenlijk in een contract overeenkomen dat een winkel op koopavond open moet zijn, geldt als vanouds: afspraak is afspraak.