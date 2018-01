Burgemeester stapt op na misdraging op borrel

De borrel vond eind 2017 plaats. „Bij die gelegenheid heb ik te veel alcohol gedronken en dat terwijl ik piketdienst had”, schrijft hij in een verklaring.

Later bleek dat hij ’grensoverschrijdend gedrag’ had vertoond en dat er ’mensen zijn die zich beschadigd voelen’, zo schrijft Huisman.

„Voor dit alles bied ik mijn oprechte verontschuldigingen aan. Ik trek uit dit alles de uiterste consequentie en heb besloten mijn ontslag als burgemeester van Oosterhout in te dienen.”

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. VVD’er Huisman was sinds 2009 burgemeester van de Brabantse gemeente.