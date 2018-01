Rechercheurs bezorgd: ’Nederland wordt een narcostaat’

Dat zegt voorzitter Jan Struijs van de NPB. Nog nooit werden zoveel drugs onderschept en drugslabs ontmanteld als in de laatste twee jaar. Ook is het aantal drugsgerelateerde moorden en het aantal afrekingen in het criminele circuit de laatste jaren sterk gestegen.

„De zorgen onder de rechercheurs die zich bezighouden met georganiseerde misdaad zijn groot. We richten ons te veel op kleine vissen. Er is geen capaciteit en geld om zware jongens aan te pakken. Nederland krijgt het karakter van een narcostaat.” Het onderzoek Noodkreet Recherche is half februari afgerond.

Exemplarisch is een zeer omvangrijk internationaal drugsonderzoek van de Australische en Nederlandse politie, waarbij vorig jaar 1031 kilo harddrugs werden onderschept.

Drugscentrum in Dubai

Hofleverancier van de drugs zou een Schiedamse Turk in Dubai zijn, die ondanks fors bewijs nog vrij rondloopt. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken uit de strafdossiers van operatie Veyda, in het bezit van De Telegraaf.

Een Australische infiltrant die in Nederland opereerde heeft twee grote, internationale drugsorganisaties ten val gebracht die drugs van deze Nejmi S. zouden hebben gekocht.

De bekende criminologen en specialisten in georganiseerde misdaad en ondermijning, Cyrille Fijnaut en Pieter Tops, hebben recent in deze krant en Elsevier Nederland de kwalificatie narcostaat gegeven.

Lees hier verder: