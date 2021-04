Zo komen we uit de prikchaos

Een vaccinatielocatie van de GGD. Ⓒ ANP

Amsterdam - Zijn we als land wel flexibel genoeg om met tegenslagen als die van AstraZeneca om te gaan? Experts hebben daar ernstige twijfels over, nu de afspraken bij de GGD voor vaccinaties in de afgelopen week fors achterbleven en inmiddels volledig afgezegd zijn vanwege de onzekerheid over de bijwerkingen. „Stap over op een registratiesysteem waarbij mensen snel opgeroepen kunnen worden als er een gat valt!”