Zuid-Limburg droomt van wereldstatus

Het Limburgse heuvellandschap is een trekpleister voor fietsers. Ⓒ Hollandse Hoogte

Vaals - Aan het Unesco-werelderfgoed kleeft prestige, maar het kan een land ook in een lastige spagaat parkeren. Een toerismetroef aan de ene kant, aan de andere kant een struikelblok voor de forens. Leve de vooruitgang, of staan we stil bij het verleden?