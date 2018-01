Nog nooit vertoond: Anouk geeft een 4

Het zag er allemaal al veel professioneler uit. Gelukkig zit live televisie altijd vol verrassingen en laat coach Anouk zich voor geen meter regisseren.

Tijdens de aftrap met Ed Sheerans ‘You look so perfect tonight’ werd The Voice op en top feestelijk geopend. Alle ‘voices’ zagen er prachtig uit en de toon was daarmee gezet. Die sfeer was al snel passé. Het cijfers geven na elk optreden van de kandidaten zette de coaches vol in de spotlights. Vooral Anouk wist die momenten keer op keer te benutten voor een one-woman-show.

De diva doet nooit moeite om te werken aan haar populariteit en in de eerste live show van The Voice stapte ze daar wederom niet vanaf. De waarheid, daar gaat het om. Ze doet niet aan vriendjes in de zoektocht naar de beste artiest. Ze is gewoon op zoek naar de Voice, waar ze ‘zelf een kaartje voor zou kopen’.

De ene keer geeft ze een vijf, zelfs een vier voor David van Rooij – nog nooit vertoond in de show – de andere keer een 10. Het zijn momenten waarop de regie helemaal niets meer kan doen aan de sfeer van het programma. Maar eigenlijk doen dat soort confronterende momenten het verder gelikte programma meer dan goed.

Want het format met het voorstellen van de talenten in een filmpje, gevolgd door de muziekmomenten, kennen de kijkers nu wel. Juist de cijfers van de coaches zorgen voor de ergernis, opluchting of grote verbijstering bij de kijker.

Tot slot nog een genderdingetje: jammer dat er in de eerste van vier liveshows gelijk drie mannen uitgingen. Het is een feit dat vrouwen als Demi van Wijngaarden, Samantha Steenwijk en Nienke van Wijnhoven de dakpannen van Studio 22 afblazen, maar met het vertrek van David, Gideon en Marchiano boet het programma aan veelzijdigheid in. Ach, dat is de keerzijde van ‘live’. Ook dat valt niet te regisseren.

PERSOONLIJK HOOGTEPUNT

Anouks punten aan Gideon. Gewoon een 5 voor haar eigen pupil. Het maakte haar 10 voor Samantha (zie hieronder) en zeker haar 10 voor pupil Nienke Wijnhoven geloofwaardig.

DIEPTEPUNT

De discussie die ontstond na het optreden van Aïrto. Ali B. ergerde zich aan de kritiek op Twitter op Anouks manier van praten. De zangeres had enorme last van haar ademhaling en zat zich te vermannen. Hij wilde dat iedereen daar begrip voor opbracht. Waylon zei het terecht: Twitter… Die vergaarbak van al die onbeduidende en vileine meninkjes moet sowieso aan de artiesten voorbijgaan. En Aïrto stond erbij… Na het zingen van zijn eigen liedje had de aandacht gewoon naar hem uit moeten gaan.

VERRASSING

De vier tienen voor Jim van der Zee van Waylon, Sanne, Ali B. en zijn coach Anouk. En volkomen terecht. De wijze waarop hij het nummer ’Vincent’ van Don McLean bracht: kippenvel. En dan ook nog met gitaar. Zoals Waylon zei: Het hoort helemaal bij hem.