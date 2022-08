Premium Het beste van De Telegraaf

Monnikenwerk levert nieuw inzicht op Warmer door wind uit zuiden

Door Edwin Timmer Kopieer naar clipboard

Vader Han en zoon Jippe Hoogeveen (beide wiskundigen) hebben een bijzonder onderzoek gedaan naar veranderende windrichtingen in NL, en het effect op de temperatuur Ⓒ Amaury Miller

Utrecht - Jippe Hoogeveen (19) houdt wel van een uitdaging. De student wiskunde en informatica verrichtte monnikenwerk door alle dagelijkse weerkaarten vanaf 1836 na te pluizen, op zoek naar een verandering in dominante windrichting in ons land. De uitkomst is opmerkelijk: een toename van zuidwestelijke wind verklaart volgens hem grotendeels de stijging van de gemiddelde temperatuur in Nederland. ,,CO2 heeft geen directe invloed.”