’Vergeten doe je het nooit’

Oud-machinist Frans van Kesteren vertrekt geen spier als er een trein met 140 km/u langs het perron raast. Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - Het is de nachtmerrie van iedere machinist. Met 140 kilometer per uur over het spoor razen om ineens geconfronteerd te worden met iemand die het spoor opspringt om een einde aan zijn leven te maken. Het afgelopen jaar gebeurde dat 215 keer. „Het is keer op keer afgrijselijk om mee te maken, maar je moet altijd beseffen dat het nooit jouw fout is”, zegt Frans van Kasteren die viermaal zo’n drama meemaakte.