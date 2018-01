Presidentsverkiezing Tsjechië nek-aan-nek-race

Milos Zeman (midden) met zijn vrouw. Ⓒ AFP

PRAAG - De animo voor de beslissende ronde van de presidentsverkiezing in Tsjechië is groot. De huidige president Milos Zeman ambieert een nieuwe termijn en neemt het op tegen de liberale hoogleraar Jiri Drahos. Op de eerste dag van de stembusgang was de opkomst hoger dan twee weken geleden in de eerste fase.