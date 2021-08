Bijna honderd Nederlanders meegenomen met Belgische evacuatietoestellen

Dat is zaterdag gezegd op een gezamenlijke persconferentie van de Belgische ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel en Migratie over de evacuatieoperatie Red Kite in Afghanistan. Met vluchten van de C-130’s werden samen 248 mensen uit Afghanistan geëvacueerd.

„Tweede Belgische C-130 geland in Islamabad vanuit Kabul. Voorlopige balans van de dag: 170-tal mensen onder wie veel Belgen en Nederlanders zijn in veiligheid gebracht”, schreven de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi en de ministers van Defensie Ludivine Dedonder en van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès eerder in tweets.

Van de vier geplande vluchten zaterdag kon de eerste niet doorgaan vanwege problemen met de internationale luchtverkeersregels. Op de eerste geslaagde vlucht zaten 57 Belgen en 27 Nederlanders en op de tweede 17 Belgen en 65 Nederlanders. De derde vlucht is nog onderweg van Kabul naar Islamabad.

Islamabad

De geëvacueerden keren zaterdag nog niet meteen terug naar België met een Belgisch vliegtuig, maar Defensie zoekt andere oplossingen in Islamabad, zei viceadmiraal Wim Robberecht, hoofd van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid.

Zaterdagmiddag vlogen 34 uit Afghanistan afkomstige Belgen mee met een Nederlands vliegtuig dat op Schiphol aankwam. Zij zijn met een bus onderweg naar de kazerne van Peutie in België.

Zondag staan volgens de Belgische bewindslieden nog eens vier evacuatievluchten tussen Kabul en Islamabad op het programma.