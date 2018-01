Belegger zet feestneus op: vertrouwen groot

Dit blijkt uit de maandelijkse meting van ING onder beleggers. De barometer die aangeeft hoe groot het vertrouwen is, komt deze maand uit op 154. Dat is de hoogste stand sinds het begin van de financiële crisis in 2007.

De aandelen lopen over een breed front op. Dat komt onder meer doordat de bedrijven goed draaien en de rente heel laag is waardoor beleggen in aandelen een aantrekkelijk alternatief wordt. Bij ING - een van de grootste financiële instellingen in ons land - is het aantal mensen dat een beleggingsrekening opent vorig jaar met tweederde gestegen ten opzichte van 2016. Opvallend: van die nieuwe beleggers is een kwart jonger dan 35 jaar.