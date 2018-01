’Lijsttrekker PVV in 2016 ontslagen bij politie door stalken vrouw’

Lijsttrekker Koert Calkhoven zou de vrouw langdurig hebben gestalkt, met sms’jes telefoontjes en mailtjes, maar ook door achter haar aan te rijden. Dat duurde drie jaar lang: tussen 2011 en 2014, zo schrijft het Noordhollands Dagblad.

Het slachtoffer heeft nog steeds met de gevolgen van stalking te maken. „Elke keer als ik zijn type auto zie rijden, dan schrik ik weer”, zegt de vrouw tegen de krant. „Soms dacht ik echt, hoe weet je in hemelsnaam dat ik nu hier ben? Overal waar ik naar toe ging, dook hij op. ’s Morgens stond hij me al op te wachten bij mijn huis. Hoe hij dat deed naast zijn baan? Ik heb echt geen idee.”

De Telegraaf bracht eerder naar buiten dat PVV-Kamerleden zeer ontevreden zijn over de lokale kandidaten. „Er melden zich de grootste debielen aan voor de PVV-klasjes”, zegt een Kamerlid tegen onze krant. „De minst erge springen er dan positief uit. Maar het blijven debielen.”

’We leven in rechtsstaat’

De ict’er Calkhoven werd door het OM nooit vervolgd, mede omdat hij wel ontslagen werd. De PVV ziet daarom geen probleem. „Hij is niet veroordeeld, de zaak is geseponeerd. Hij heeft ook een Verklaring Omtrent Gedrag overlegd, dus we steunen hem. Nederland is nog altijd een rechtsstaat”, aldus Ilse Bezaan van de PVV in Provinciale Staten Noord-Holland.