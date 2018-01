’Nieuw RIVM-gebouw is miljoenenstrop voor het Rijk’

De staat betaalt zeker 22 miljoen euro extra, en wellicht nog meer. De trillingen van het verkeer langs het nieuwe gebouw op de Uithof in Utrecht bleken het grote probleem. Die mogen niet doordringen tot de 275 laboratoria in het gebouw. De bouwers moesten meer dan een jaar extra rekenen om het ontwerp kloppend te krijgen. Ondanks dat dat de verantwoordelijkheid van de bouwers is, betaalt de staat nu toch bij.

De enige overgebleven bouwer levert het gebouw minstens drie jaar te laat op. De anderen zijn met ruzie en forse verliezen vertrokken - het complex is nu al tientallen miljoenen euro’s te duur. Voordat er één heipaal de grond in ging, moest de staat al miljoenen extra toezeggen en betaalt ze eerder dan afgesproken.