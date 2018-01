’Topman ggz-instelling Virenze beschuldigd van fraude’

Het kasteel van de failliet gegane zorginstelling Virenze in Gronsveld Ⓒ Wikipedia

LIMBURG - Virenze, een van de grootste ggz-instellingen in Limburg, heeft begin 2017 vierhonderd hulpverleners de opdracht gegeven behandelminuten bij te schrijven in hun agenda’s van 2016. Dat blijkt uit een interne mail die Trouw in handen heeft.