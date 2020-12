De last van een Moszkowicz: ’Ik moet roomser zijn dan de paus’

— Het had niet veel gescheeld of hij had carrière gemaakt in de muziek, maar hij miste de intellectuele uitdaging. Uiteindelijk kroop het bloed waar het niet gaan kon en koos Yehudi Moszkowicz voor de advocatuur. In een tijd waarin er buiten zijn toedoen een smet op de naam rustte, bouwde hij een bloeiend kantoor op. „Het is geen doel op zich, maar het is mooi meegenomen als ik onze naam kan herstellen.”