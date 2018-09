Voorbereiden op komst robots

Bedrijven moeten zich voorbereiden op de impact die kunstmatige intelligentie (AI) op bedrijfsstrategie en werkgelegenheid heeft. “Veel taken die nu door specialisten worden uitgevoerd, veranderen in goedkope voorzieningen”, zegt vice-president Stephen Prentice. Hij wijst erop dat AI complex werk kan veranderen in een gemeten dienst waar bedrijven voor betalen, net zoals elektriciteit.

Als voorbeeld noemt hij een advocaat. Voor juridisch advies betalen ondernemingen nu fors. Slimme machines kunnen veel taken overnemen. Ook in de financiële sector kunnen veel banen geautomatiseerd worden zoals voor het toekennen van leningen en schadeafhandeling bij verzekeringen.

Gartner benadrukt dat AI niet alleen ten koste gaat van banen. Het heeft ook toegevoegde waarde. Doordat machines herhalende taken op zich nemen, kunnen werknemers zich richten op het verbeteren van het serviceniveau en het afhandelen van complexe problemen.