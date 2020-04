Kruis door feestzomer: teleurstelling groot

Dat is wel duidelijk na de corona-persconferentie van premier Rutte van dinsdagavond. Evenementen zijn van de baan tot in ieder geval 1 september.

De KNVB heeft inmiddels laten weten dat ze het huidige seizoen in het betaald voetbal niet wil meer uitspelen. Hoe de promotie/degradatieregeling eruit gaat zien is nog niet bekend.

Vierdaagse

Dat de Vierdaagsefeesten in Nijmegen niet door kunnen gaan vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is een „enorme domper voor de 1,5 miljoen bezoekers die zich er op hadden verheugd. Ruim duizend acts waren al geboekt en meer dan veertig podia waren startklaar.”

Dat zegt bestuursvoorzitter Walter Hamers van de Vierdaagsefeesten, die de Vierdaagse in Nijmegen elk jaar omlijsten. „We hadden juist zin om er een enorm feest van te maken, juist na een moeilijke tijd voor iedereen. Maar het is onverantwoord om het grootste evenement van Nederland nu te organiseren.”

De Vierdaagsefeesten zijn van plan om van 2021 een „extra bijzondere editie” te maken. De organisatie van de Vierdaagsefeesten gaat ook op zoek naar mogelijkheden om de horeca en cultuur in de regio te ondersteunen.

Sail

De organisatie van Sail, dat stond gepland voor 12 tot en met 16 augustus in Amsterdam, neemt op korte termijn een beslissing over wat er met het nautische evenement moet gebeuren. „De instructie van de minister-president is glashelder”, zegt een woordvoerder. „De Sail-organisatie bekijkt nu de mogelijk overgebleven scenario’s en zal dan na zorgvuldig overleg met alle partners op zeer korte termijn een verantwoorde beslissing nemen.”

Sail vindt eens in de vijf jaar plaats. In de hoofdstad komen monumentale zeilschepen vanuit de hele wereld samen, wat tijdens de vorige editie 2,3 miljoen bezoekers trok.

Zwarte Cross

De organisatie van de Zwarte Cross vraagt kaarthouders nog even geduld te hebben nu bekend is het dat festival dit jaar niet door kan gaan. Minister-president Mark Rutte maakte dinsdagavond bekend dat er tot zeker 1 september geen evenementen plaatsvinden in verband met de coronapandemie.

„Wij hebben zojuist de persconferentie van het kabinet uiteraard ook met grote interesse gevolgd”, plaatste de festivalorganisatie op de website, al tijdens de persconferentie. „Wij begrijpen dat jullie nu allerlei vragen hebben. Morgenmiddag (en anders uiterlijk donderdagochtend) laten wij van ons horen via al onze kanalen. Wacht dus alsjeblieft nog even met mailen, bellen en berichten sturen. Dank jullie wel!”

Bekijk ook: Festivalloze zomer door verlenging coronamaatregelen

De Zwarte Cross, het grootste festival van Nederland, zou van 16 tot 19 juli plaatsvinden in Lichtenvoorde in de Achterhoek. Het evenement was binnen een half uur uitverkocht. Vorig jaar trok het evenement 220.000 bezoekers.

Pinkpop

De organisatie van Pinkpop kondigt met „pijn in het hart aan” dat vanwege het coronavirus de 51e editie niet dit jaar maar in 2021 plaatsvindt. „Natuurlijk is de teleurstelling binnen de organisatie van Pinkpop onvoorstelbaar groot, maar ondanks dat staan we volledig achter dit besluit, aangezien jullie gezond- en veiligheid en ook die van alle andere betrokken partijen onze hoogste prioriteit heeft.”

Het langstlopende jaarlijkse popfestival ter wereld staat nu op 18, 19 en 20 juni 2021 in de agenda. De festivalorganisatie werkt nog aan een plan voor de verkochte tickets. Het evenement was nog niet uitverkocht. Duidelijk was al dat Pinkpop is aangesloten bij de landelijke ’Bewaar je ticket-regeling’, waarbij kaarten geldig blijven voor de editie van volgend jaar. „Wij begrijpen dat er vragen leven, maar om meerdere redenen hebben we even de tijd nodig en we hopen op jullie begrip en medewerking wat dat betreft”, aldus de organisatie. „We informeren kaartkopers zo snel mogelijk en persoonlijk.”

Parkpop

Ook de 40e editie van Parkpop in Den Haag is vanwege het coronavirus verplaatst naar 2021. De organisatie van het gratis muziekfestival in het Zuiderpark, dat op 28 juni zou zijn, noemt het besluit van het kabinet om het verbod op grote evenementen te verlengen „pijnlijk, doch onvermijdelijk.”

„Parkpop zou dit jaar haar jubileum vieren, want dit zou de 40ste editie moeten zijn”, schrijft festivaldirecteur Guus Dutrieux op Facebook. „Het was voor iedereen die betrokken is bij de organisatie van Parkpop een moeilijk moment, omdat de voorbereidingen van Parkpop 2020 al in volle gang waren. Los van het feit dat wij uiteraard de richtlijnen van de overheid volgen, zien wij gezondheid en veiligheid voor zowel artiesten, crew en publiek als allerhoogste prioriteit.”

Hockey

De Nederlandse hockeybond heeft alle competities van dit seizoen beëindigd. Er worden geen kampioenen uitgeroepen. Geen club promoveert of degradeert.

De hoofdklassen voor de mannen en vrouwen gaan dus volgend seizoen met dezelfde ploegen van start. De Europese hockeyfederatie EHF heeft aangegeven de Euro Hockey League (EHL) van 2020 later dit jaar te willen uitspelen. Als dat lukt, dan komen de mannen van Bloemendaal en Kampong en de vrouwen van Amsterdam en Den Bosch daar in actie.