Waarom grepen de buren van ’horrorgezin’ Turpin niet in?

En ook: hoe is het mogelijk dat buren nooit alarm sloegen? Nu vertellen de bewoners van het vredige Perris met mondjesmaat hun verhaal. „We hebben het thuis gehad over aangeven, maar we wilden geen ruzie met hen.”

Amerika is verbluft door het verhaal van het Turpin-gezin. Vooral de bewoners van het anders zo vredige Calfornische stadje Perris zijn geschokt door hun buren. Nu de ouders van hun dertien buurjongens en -meisjes beschuldigd worden van mishandeling, vragen ze zich af of ze de dingen anders hadden moeten bekijken.

Verhuizen

Alles wijst erop dat het Turpin-gezin van plan was te verhuizen. Zo hadden David (57) en Louise (49) Turpin al afscheid genomen van hun buren. De ingepakte dozen stonden klaar, zegt een bron bij ABC News. Davids werkgever, Northropo Gruman, had een transfer geregeld naar Oklahoma.

Ze waren klaar voor een nieuw leven in Oklahoma, tot ze gearresteerd werden nadat een van hun dochters erin slaagde te ontsnappen en de politie te verwittigen. En dat terwijl de buren al die tijd niets door hadden.

Niet pluis

Voordat het gezin naar Californië verhuisde, woonden ze in Rio Vista, een kleine stad in Texas. Hun vroegere buren, van zo’n 18 jaar geleden, vonden toen al dat het gezin zich raar gedroeg. „De kinderen waren erg teruggetrokken en deden mysterieus”, klinkt het onder meer.

Er was iets niet pluis, vond Rick Vinyard. Zo herinnert de voormalige buurman zich dat een van de oudere dochters was weggelopen van huis, maar weer werd teruggebracht door iemand uit de buurt. Toch werd nooit écht aan de alarmbel getrokken. Dat durfden ze niet, zegt hij. De angst voor David Turpin was te groot. „Hij stond vaak op zijn oprit op blikjes te schieten met zijn geweer, zijn vizier op de weg gericht”, getuigt hij aan LA Times. Maar de politie bellen, dat gebeurde niet. „We hebben het er thuis over gehad, maar we wilden niet met hen in de clinch liggen.”

Wreedheden

Er volgden nog gemiste kansen om de wreedheden aan het licht te brengen. Hoewel het gezin zelden buiten kwam, probeerde Vinyards contact te leggen met de kinderen. Tevergeefs, want als ze de kinderen aansprak, kwam er amper een woord uit. Zelfs de dochters van Vinyard, die een paar keer met de Turpin-meisjes hadden gespeeld, kwamen hun namen nooit te weten.

In 2004 verdween het gezin plots uit Texas. Wat ze achterlieten in hun tuin en huis in Texas sprak tot de verbeelding: dode huisdieren, vuile luiers, verrotte vloeren en meubels, muren vol gaten; alles was in een barslechte staat. „Je stond tot aan je middel in het vuil”, zei een van de buren. Er liepen nog twee Chihuahuas rond die het hadden overleefd door afval te eten.

Polaroid

In het huis, dat vier slaapkamers had, waren opvallend veel sloten aanwezig. Van de speelgoedkast tot de koelkast: alles was op slot. Ook werd een polaroid gevonden. Het beeld was huiveringwekkend: een bed met metalen frame waaraan een vastgeknoopt touw hing. Iemand had toen al het ergste kunnen vermoeden.

De kinderen - drie jongens en tien meisjes, tussen 2 en 29 jaar - moesten bijna constant binnenblijven. Een paar keer zijn ze naar Las Vegas gereisd, waar de ouders geregeld hun huwelijksbeloftes gingen hernieuwen. Voor de rest kwamen ze zelden buiten. En als ze dat deden, droegen ze zich uiterst vreemd.

Bioritme verstoren

Zo zag buurman Mike Clifford eens hoe de kinderen ’s nachts in cirkels marcheerden. Hij dacht dat het misschien iets therapeutisch was of een autistisch trekje. Achteraf blijkt dat David en Louise het bioritme van de kinderen ook danig verstoorden. Ze verplichtten hen om overdag te slapen, zo was de kans kleiner dat ze gezien werden. In plaats van ze allemaal naar school te sturen, kregen ze thuis les.

Buur Salynn Simon verhuisde rond dezelfde tijd als het Turpin-gezin naar de wijk in Perris. Een tweetal jaar geleden ontmoette ze een van de kinderen op een buurtbijeenkomst. Louise Turpin vertelde dat haar zoon twintig jaar was. „Ik zei tegen de jongen dat hij er zo jong uitzag”, zei ze. „Je ziet er vijftien jaar uit.” De jongen knikte en glimlachtte, maar het was Louise die het woord voerde. Ze maakte er zelfs een grapje over, dat haar kinderen constant hun identiteitskaart moeten tonen omdat ze er zo jong uitzien, net als zij zelf.

Het gezin slaagde erin nét genoeg contact te hebben met hun omgeving om niet te veel argwaan te wekken. Zo nu en dan ging het volledige gezin zelfs op uitstap, naar Disneyland bijvoorbeeld. Of naar Las Vegas, als David en Louise hun huwelijksgeloften wilden hernieuwen bij een Elvis-imitator. Op die manier dachten de buren dat ze gewoon gesteld waren op hun privacy, terwijl er veel meer aan de hand was.