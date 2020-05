OM telt 207 misdrijven wegens corona

Daarnaast zijn de afgelopen weken 7400 strafbeschikkingen opgelegd wegens overtredingen van de regionale noodverordeningen, bijvoorbeeld omdat mensen zich niet hielden aan afstandsregels, zich bevonden in een verboden gebied of omdat zij andere beperkende maatregelen niet naleefden.

76 van de coronagerelateerde misdrijfzaken waren gericht tegen politieagenten. In 34 gevallen ging het om andere beroepsbeoefenaren, zoals boa’s of medewerkers van een ziekenhuis. Verder werden zes zaken in het openbaar vervoer in behandeling genomen, aldus het Openbaar Ministerie in een overzicht. In de meeste gevallen gaat het om bedreiging, in sommige gevallen ook om geweld.