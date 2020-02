Politie onderzoekt verdachte brief bij bedrijf in Weert

Het zou gaan om een kantoor van netbeheerder Enexis. Ⓒ Venema Media

WEERT - De politie onderzoekt op dit moment een verdachte brief bij een vestiging van energiebedrijf Enexis aan de Schatbeurderlaan in Weert. Het is nog niet bekend wat er in de brief zit. Het bedrijf is uit voorzorg ontruimd. De medewerkers staan buiten.