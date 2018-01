Leeuwarden na vijf jaar zwoegen eindelijk culturele hoofdstad

Sjoerd Bootsma raakte al in een vroeg stadium bij de organisatie betrokken. Ⓒ Anne van der Woude

Zeker vijf jaar lang werkte Leeuwarden toe naar 2018, het jaar dat de stad culturele hoofdstad is van Europa. Dat ging niet zonder slag of stoot. Na de overwinningseuforie in september 2013 kregen de uitvoerders van het prestigieuze programma flink wat moeilijkheden voor de kiezen. Bestuurswissels, een rammelende begroting en gedoe over fonteinen. De slagen en stoten werden overwonnen: vandaag is de officiële opening.