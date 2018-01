EOD naar Wijk bij Duurstede na plofkraak

Ⓒ Koen Laureij

WIJK BIJ DUURSTEDE - Bij een pinautomaat in Wijk bij Duurstede is zaterdagochtend een plofkraak gepleegd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) rukte uit naar de locatie, omdat niet duidelijk was of er nog een tweede explosief lag. Na nader onderzoek bleek dit niet het geval, zo meldde een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht zaterdag.