Chaos door kapotte waterleiding in Londen

Ⓒ Twitter Rob Smith

LONDEN - In het westen van Londen heeft de brandweer onder meer met boten meer dan honderd mensen ontzet die door stijgend water in de straat waren verrast. Door een gesprongen waterleiding in de westelijke deelgemeente Hammersmith and Fulham stond er vrijdagavond plotseling meer dan een meter water in onder meer de King Street, die plots een rivier was geworden.