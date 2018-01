’VS geven Syrische Koerden geen wapens meer’

Ankara liet zaterdag weten dat McMaster erkent dat Turkije legitieme zorgen over zijn veiligheid heeft. Turkije heeft in de zes jaar oude Syrische burgeroorlog met afgrijzen aangezien hoe Koerdische milities YPG (Volksbeschermingseenheden) in het noordoosten van Syrië een cruciale rol zijn gaan spelen in de internationale strijd tegen de soennitische extremisten van Islamitische Staat. De VS steunden daarom die milties. Ankara ziet in de YPG echter een verlengstuk van de terroristische PKK (Koerdische Arbeiderspartij ) en vreest een Koerdische staat langs zijn zuidgrens.