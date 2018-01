Nog iemand aangehouden voor ongeluk met kei

SCHIJNDEL - De politie heeft nog iemand aangehouden in verband met een ernstig ongeluk dat vorig jaar plaatsvond in Schijndel. Er zou met opzet een kei op een weg zijn gelegd, waardoor het ongeluk ontstond. De aangehouden persoon is een negentienjarige inwoner van Schijndel. Afgelopen vrijdag werd al een zeventienjarige plaatsgenoot opgepakt.