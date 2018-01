Veiligheidstsaar Stopera stapt op

Ruud IJzelendoorn is onder meer eindverantwoordelijk voor de afdeling Radicalisering en Polarisatie, die vorig jaar in opspraak raakte wegens ronselpraktijken voor de jihad door jongerenwerker Bilal L. en het strafontslag van programmamanager Saadia Ait-Taleb. Zij gaf voor vele tienduizenden euro’s opdrachten aan een jongen op wie ze verliefd was.

Die timing is saillant. Vrijdagochtend onthulde De Telegraaf dat in het al meer dan een jaar durende integriteitsonderzoek van de gemeente naar Ait-Taleb niets wordt gedaan met de verklaringen van klokkenluider Marion Huisinga. Zij was de eerste die openlijk verklaarde hoe de gemeente talloze signalen in de wind sloeg over jongeren die zich bij strijdende groepen in het Midden-Oosten wilden aansluiten.

IJzelendoorn is de opdrachtgever van dit integriteitsonderzoek, dat bijna klaar is. Het eindrapport moet voor de gemeenteraadsverkiezingen verschijnen, en kan een grote rol gaan spelen in de campagne. Zo is het de vraag of er wel serieus onderzoek wordt gedaan naar onthullingen van deze krant dat jongerenwerkers in opdracht van de gemeente stiekem jongeren ronselden voor de jihad.

Ook zijn nog prangende vragen onbeantwoord over waarom het broertje van Omar H. stage mocht lopen bij een man die wordt verdacht van het ontvoeren van een ’jihadbruidje’. Omar was juist op de vlucht nadat de rechtbank hem had veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag in Nederland.

Uit een mail die deze krant heeft ingezien, blijkt dat IJzelendoorn eind vorig jaar al had zullen vertrekken. Hij zegt dat hij werd gevraagd aan te blijven om Jozias van Aartsen te ondersteunen, die nu waarnemend burgemeester is. De vertrekkende veiligheidstsaar van de Stopera noemt het ’een natuurlijk moment’ om te stoppen. ’De bestrijding van radicalisering staat momenteel in de belangstelling maar heeft mijn keuze niet beïnvloed’, beweert IJzelendoorn.