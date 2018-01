Nels dochter (28) werd vermoord en volgens het OM was er slechts één mogelijke dader

Nels dochter Tamara Wolvers (28) werd in 2006 vermoord in Alphen aan den Rijn. Na twaalf jaar is de dader nog steeds niet veroordeeld. Nel is één van de ouders die haar verhaal doet in Een schaduw levenslang. In het boek, dat vandaag verschijnt, komen twintig verhalen aan bod van ouders van een vermoord kind.