LIVE | ’Britse variant dringt beter binnen en heeft meer virusdeeltjes’

De eerste wetenschappelijke proeven doen vermoeden dat de Britse variant van het coronavirus makkelijker een cel weet binnen te dringen en zich misschien sneller vermenigvuldigt. Volgens virologe Marjolein Kikkert van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zijn dat de twee grootste aanwijzingen waarom deze variant zoveel besmettelijker is. En waarom hij zo gevreesd wordt.

„Er zijn aanwijzingen dat de mutaties in deze variant van het virus leiden tot een makkelijkere penetratie van de menselijke cel”, aldus Kikkert. „Hoe beter het virusdeeltje zich kan binden aan een cel, hoe groter de kans dat die cel het virus binnenlaat. En dus zijn er misschien minder virusdeeltjes nodig voor een besmetting dan bij de normale variant.”

Ook zegt de virologe dat verondersteld kan worden dat de Britse variant zichzelf sneller reproduceert. „Een besmet persoon stoot dan per hoest of nies meer virusdeeltjes uit. In combinatie met het aspect dat er misschien minder virus nodig is voor een besmetting, maakt dat deze variant zorgwekkend. Maar het is nog niet voldoende aangetoond dat het ook echt zo werkt.”

30 procent besmettelijker

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de Britse variant zo’n 30 procent besmettelijker dan het type dat tot nu toe het meest in Nederland voorkomt. Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, van de Britse variant zou op 1 januari rond de 1,3 liggen, terwijl datzelfde getal voor de reeds bekende variant op dat moment 0,98 bedroeg. De zorgen bij het kabinet over de Britse variant zijn dermate groot dat er een voorstel bij de Tweede Kamer op tafel ligt om over te gaan op een avondklok. Die zou al snel moeten ingaan om een eventuele derde coronagolf in de komende maanden te voorkomen.

De vaccins van onder meer Pfizer/BioNTech en Moderna lijken tijdens de eerste experimenten wel effect te hebben op de Britse variant. „De immuniteit die deze vaccins opwekken is vrij breed”, vervolgt Kikkert. „Ze zijn gebaseerd op een heel molecuul en passen dus op een breder scala aan virusvarianten dan alleen de gangbare variant. Maar in feite is dat meer geluk dan wijsheid.” Ze wijst naar de waarschuwing van collega-virologen over de Zuid-Afrikaanse - en Braziliaanse variant. „Er zijn signalen dat die varianten niet vatbaar zijn voor de tot nu toe ontwikkelde vaccins. Dat is heel zorgelijk.”

De beste manier om de opmars van de Britse variant te stuiten is volgens Kikkert niet anders dan de huidige maatregelen. „Zo snel mogelijke vaccinatie en het niveau van besmettingen zo laag mogelijk houden. Zo drukken we ook de vermenigvuldiging van de Britse variant de kop in.”

