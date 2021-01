LIVE | Franse wintersportseizoen afgeschreven, skiliften blijven dicht

De skiliften in Frankrijk heropenen voorlopig niet. Er was sprake van dat dat mogelijk op 1 februari zou gebeuren, maar de regering vindt dat onverstandig vanwege de coronapandemie.

Het wintersportseizoen voor skitoeristen in Frankrijk kan daarmee evenals in andere Europese landen worden afgeschreven. Heropening laat in februari lijkt zeer onwaarschijnlijk, aldus minister Jean-Baptiste Lemoyne van Toerisme.

Fransen kunnen in theorie wel naar skiresorts in de Alpen en daar in hotels verblijven. Maar de restaurants zijn gesloten en ook het gebrek aan skiliften biedt weinig mogelijkheden.

De aankondiging is een klap voor de sector die goed is voor een kwart miljoen tot 400.000 banen. Belangenbehartigers van de skibranche hebben geklaagd dat de wintersportbedrijven ten onder gaan, terwijl er geen serieus besmettingsgevaar van skiën in de openlucht uitgaat.

De komende dagen wordt verder gepraat over steunmaatregelen. „De sneeuwkanonnen zullen niet worden aangezet, dus er moeten compensatiekanonnen komen”, zei de minister.

