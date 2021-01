LIVE | Venezolaanse zuurstofflessen aangekomen in Braziliaanse Manaus

Venezolaanse vrachtwagens met zuurstofflessen zijn woensdag gearriveerd in de Noord-Braziliaanse stad Manaus, die zwaar getroffen is door het coronavirus. Vanwege de enorme toename van coronapatiënten was de zuurstof in de ziekenhuizen van de stad vrijwel op. Venezuela heeft 100.000 kubieke meter zuurstof geleverd, waarmee de stad waarschijnlijk anderhalve dag vooruit kan.

De vrachtwagens legden een afstand af van ongeveer 1500 kilometer om de zuurstofflessen te kunnen leveren. Het is opvallend dat Venezuela hulpgoederen levert aan de Braziliaanse stad, aangezien het land zelf in een diepe economische crisis zit. Miljoenen Venezolanen zijn op de vlucht geslagen vanwege een tekort aan dagelijkse goederen.

De levering is des te opvallender omdat de Braziliaanse president Jair Bolsonaro weigert de regering van de Venezolaanse president Nicolas Maduro te erkennen. Desondanks had Bolsonaro er geen enkel probleem mee de zuurstofflessen te ontvangen. Brazilië heeft met ruim 211.000 coronadoden na de Verenigde Staten het hoogste dodental ter wereld gemeld en er zijn meer dan 8,5 miljoen besmettingen vastgesteld.

