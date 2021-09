Podcast Generatie T. ‘Nieuwe gokwet zorgt voor verslavingsepidemie’

De Nederlandse online gokmarkt gaat een flinke impuls krijgen. Dankzij nieuwe wetgeving komen er in een klap tal van nieuwe aanbieders op de gokmarkt. Ondanks doemscenario’s uit Zweden en England zet Nederland de plannen door. Gaat dit verslavingen in de hand werken of zorgen de nieuwe regels voor meer preventie? Dat bespreken vier jonge Telegraafjournalisten die zelf ook weleens een gokje wagen in de podcast Generatie T.