Kabinet: kunnen niets anders doen dan afwachten

Deze krant onthulde vanochtend dat er volgens lokale autoriteiten op meerdere plekken in Indonesië menselijke resten zijn gedumpt die afkomstig waren uit illegaal gesloopte wrakken. Bovendien heeft De Telegraaf het vergunningenregister in handen waaruit blijkt dat het Indonesische ministerie van Transport vergunningen heeft verleend voor het bergen van wrakken, uitgerekend in het gebied waar Nederlandse oorlogsschepen lagen.

Toen deze Nederlandse wrakken - gezonken tijdens WOII in een slag in de Javazee - tijdens een duikexpeditie verdwenen bleken, speelde Indonesië nog de vermoorde onschuld over hoe dit had kunnen gebeuren. Het Nederlandse kabinet ging toen mee in het verhaal van Indonesië. Inmiddels zijn er veel aanwijzingen dat de schepen zijn gelicht, illegaal gesloopt en de menselijke resten gedumpt.

Indonesië is nu de Nederlandse vragen hierover aan het uitzoeken, zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. „Verder kunnen we niks doen dan afwachten.” Nederland kan in een ander soeverein land nu niks afdwingen, zegt de woordvoerder. „Wel hebben we onze hulp aangeboden bij de zoektocht. Het is nu aan Indonesië om daar wel of niet op in te gaan.”

Op vragen van deze krant over het register waaruit blijkt dat er wel degelijk vergunningen zijn afgegeven en wat dit zegt over de Indonesische inzet bij het onderzoek, stelt het ministerie nu niet veel te kunnen zeggen. Enkel: „We wachten af wat de antwoorden op onze vragen zijn.”

Over wanneer er begonnen wordt met het veilig stellen van de gedumpte, menselijke resten, is nog niks te zeggen volgens het ministerie. „Daar zijn nog geen signalen over geweest.”

Defensie zegt te snappen dat er bij mensen, zeker nabestaanden van de Nederlandse zeehelden, „verschrikkelijk veel emotie” zit bij dit onderwerp. Maar helaas zou er momenteel dus niets meer gedaan kunnen worden dan wachten.

Wel blijkt uit het eerste onderzoek van enkele Indonesische beelden van schepen die gesloopt werden, dat dit geen beeldmateriaal was van de drie gezonken Nederlandse oorlogsschepen, zegt het departement. Maar dat zegt nog niks over wat er wel met de gezonken oorlogsschepen is gebeurd en daar wordt dus verder onderzoek naar gedaan.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken reageert zelf niet op het nieuws uit De Telegraaf, maar verwijst naar de reactie van het ministerie van Defensie.