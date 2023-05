Nederland staat stil bij oorlogsslachtoffers

Het koningspaar legde namens de Nederlandse bevolking een krans bij het Nationaal Monument. Een militaire trompettist blies de Taptoe, waarna om 20.00 uur twee minuten stilte volgden.

Voorafgaand aan de herdenking op de Dam hield schrijver Marcel Möring de 4 mei-voordracht Mens en medemens. Daarin stelde hij dat we een maatschappij kunnen zijn waarin ’de ander’ naast en met ons leeft, zonder daarmee onze eigen overtuigingen geweld aan te doen. „Als we een mens tussen medemensen willen zijn moeten we onszelf kunnen voorstellen als de ander.”

Bekijk ook: De oorlog was altijd aanwezig in huis Micha en Harry de Winter

Ook op veel andere plekken in het land worden de oorlogsslachtoffers herdacht, zoals in Kamp Amersfoort waar minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken sprak, op de Waalsdorpervlakte, bij herinneringscentrum Kamp Westerbork en op de Grebbeberg in Rhenen. Daar zijn prinses Margriet, haar man Pieter van Vollenhoven en prins Pieter-Christiaan bij. In Den Haag is een herdenkingsbijeenkomst bij het Internationaal Homomonument en voor kinderen is er een speciale herdenking in Madurodam.

Kinderen bij een herdenking in Madurodam. Ⓒ vrpress

In Breda heeft donderdagavond een dronken man de dodenherdenking verstoord, meldt de politie. De herdenking vond plaats in het Park Valkenberg in de Brabantse stad. Agenten hebben de man meegenomen naar het politiebureau. Hij heeft een gebiedsverbod en bekeuringen gekregen.

5 mei

Vlak voor middernacht wordt traditiegetrouw Bevrijdingsdag ingeluid met het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Wageningen. Daar en in andere Nederlandse steden volgt vrijdag groot feest, met tal van optredens en muziekfestivals.

Jodenhaat

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft in haar toespraak voorafgaand aan de stille tocht door de hoofdstad gerefereerd aan de projectie van teksten op het Anne Frank Huis begin februari. Toen was de tekst ’Anne Frank is uitvinder van de balpen’ te zien. Dit is onderdeel van een complottheorie, die stelt dat Anne Frank haar dagboek niet zelf zou hebben geschreven. De Amsterdamse recherche startte daarna een onderzoek.

De stille tocht ging donderdagavond onder meer door de oude Jodenbuurt, langs het Nationaal Holocaust Namenmonument, het Rembrandtplein en eindigde op de Dam waar de Nationale Herdenking wordt gehouden. „Anti-joodse incidenten nemen toe. De antisemitische leuze geprojecteerd op het Anne Frankhuis was daarin een nieuw dieptepunt in kwaadaardigheid. We mogen hier nooit aan wennen”, zei Halsema. Ook verwees ze naar het oorlogsgeweld in Oekraïne. „Morgen vieren wij 78 jaar vrijheid, maar iets meer dan 3000 kilometer hier vandaan vechten de moedige Oekraïners voor hun vrijheid.”

Oud-burgemeester Job Cohen, die ook voorzitter is van het Amsterdamse 4 en 5 mei-comité, wees op het belang om te blijven herdenken en de stille tocht te lopen, want „het aantal mensen in de wereld dat vlucht voor oorlogsgeweld of een onmenselijk bestaan, groeit.”

Onderzoek wees onlangs uit dat het slecht gesteld is met de kennis onder jongeren over de Tweede Wereldoorlog, en met name de Holocaust. Die soms zelfs in twijfel wordt getrokken. In deze driedelige serie besteden we hier wat meer aandacht aan en bezoekt Jeroen Holtrop met wat scholieren belangrijke plaatsen uit de Tweede Wereldoorlog. Vandaag zijn ze in Kamp Westerbork. Kijk hier aflevering 1 en aflevering 2 terug.

Onverdraagzaamheid

In haar toespraak bij de Nationale Herdenking op de Dam zei tv- en radiopresentator Dieuwertje Blok dat herdenken voor haar niet passief is. „Het gaat voor mij om de verbinding die je maakt met nu, met de toekomst. Wat doe je met de onverdraagzaamheid van nu, in je eigen land, je eigen buurt?”

De presentatrice van onder meer het Sinterklaasjournaal, geboren in 1957, geeft elk jaar colleges over vrijheid op verschillende basisscholen. Op de Dam vertelde ze over haar joodse moeder, die 17 was toen de Tweede Wereldoorlog begon en 2,5 jaar ondergedoken had gezeten. „Een joods meisje in deze stad, in Amsterdam, een meisje met levenshonger. Toen ik op die leeftijd uit huis ging om te genieten van nog meer vrijheid, werd die van haar juist steeds meer ingeperkt. Steeds meer plekken waar het haar verboden werd te komen, haar wereld werd steeds kleiner.”

Blok memoreerde het jonge gezin waar haar opa en oma onderdoken: Jaap en Ans de Haan en hun dochtertje Thea. „Het was voor hen zo vanzelfsprekend om te kiezen voor een groter belang dan dat van henzelf. Een keuze met gevaar voor eigen leven.” Jaap werkte op de drukkerij van verzetskrant Trouw en werd verraden. Met andere medewerkers werd hij opgepakt en gefusilleerd, zei Blok. „Aan hem denk ik en niet alleen vandaag. Hij en Ans zijn voor mij voorbeelden.”

Ook vroeg ze zich af wat ze zelf zou hebben gedaan, toen er op openbare plaatsen borden verschenen met daarop ’Voor Joden Verboden’. „Vaak denk ik dan: wat zou ik doen? Zo’n bord dat een groep landgenoten, je buren misschien wel, wegzet. Mensen terugbrengt tot één deeltje van wie ze zijn, hun kleur, religie, afkomst, noem maar op. Went zoiets? Zou ik wegkijken?”

Stilstaand verkeer

Veel weggebruikers hebben donderdag stilgestaan tijdens de dodenherdenking, meldt Rijkswaterstaat. „Om 20.00 uur was het erg rustig op de weg, terwijl verzorgingsplaatsen juist volliepen”, aldus een woordvoerder van de wegbeheerder.

Daarmee lijken automobilisten massaal gehoor te hebben gegeven aan de oproep van Rijkswaterstaat om niet te herdenken door te stoppen op de vluchtstrook. „Garanderen dat niemand dat heeft gedaan, kunnen we niet, omdat we niet overal camera’s hebben. Maar gezien het feit dat de verzorgingsplaatsen volliepen, lijkt het goed te zijn gegaan.”

Ook de treinen stonden donderdag om 20.00 uur even stil om reizigers de gelegenheid te geven om oorlogsslachtoffers te herdenken.