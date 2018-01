Partijen Tweede Kamer willen spoeddebat kwestie Shell-NAM

Over deze kwestie is zaterdag onzekerheid ontstaan na een publicatie in dagblad Trouw. In de krant zeggen diverse deskundigen dat Shell de aansprakelijkheid voor aardbevingsschade vorig jaar van zich af heeft geschoven.

De krant constateert dat Shell begin juni de zogenoemde 403-aansprakelijkheidsverklaring voor de NAM (Nederlandse Aardoliemaatschappij) heeft ingetrokken. Dat zou blijken uit het jaarverslag. Meerdere experts zeggen dat Shell daardoor niet meer aansprakelijk is voor schulden van dochteronderneming NAM.

Trouw schrijft dat de NAM zelf nauwelijks reserves heeft en dat de dochter de schade alleen kan betalen als het bedrijf gas blijft oppompen. Maar minister Eric Wiebes van Economische Zaken wil de productie van gas juist terugschroeven. Momenteel onderhandelt de NAM met de Staat en betrokken partijen uit Groningen over de manier waarop aardbevingsschade door de gaswinning vergoed zal moeten worden.

Shell zegt het niet eens te zijn met de teneur van de berichtgeving. „Als aandeelhouder nemen wij de problemen in Groningen serieus en werken mee aan een oplossing”, zo meldt het olie- en gasconcern. Volgens Shell is de NAM financieel gezond en zal Shell Nederland zich inzetten om de NAM ook op termijn zo te houden.

Maar volgens PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is er sprake van een constructie waarmee Shell „zijn kernaansprakelijkheid wil ontlopen.” Hij wil een spoeddebat over de kwestie met minister Wiebes. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil zekerheid dat „Shell alle schade betaalt en dat niet de burger de rekening betaalt.” Volgens de SP laat Shell de Groningers stikken.

Regeringspartij CDA is ook geërgerd door de constructie van Shell. „Witheet van woede! Dit is niet te geloven”, twittert CDA-Kamerlid Agnes Mulder.

Op sociale media circuleerden verschillende oproepen tot een boycot van Shell. Oppositiepartijen zeggen dat nu helemaal de afschaffing van de dividendbelasting, volgens hen een cadeautje voor grote bedrijven als Shell, in de ijskast moet.