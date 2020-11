Wees alert: KNMI geeft code geel af om dichte mist

Zo is een automobilist op de Goringdijk in Gees (Drenthe) van de weg geraakt en frontaal op een boom gereden. Daar bleek sprake van mist. Volgens een nieuwsfotograaf ter plaatse zou de bestuurder naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Het zicht in Drenthe is volgens Buienradar 122 meter. Dat was gemeten om 19.00 uur. Elders in het land is het minder mistig, maar ook in Friesland, op de Wadden, in Flevoland, in Groningen en in delen van Overijssel en Gelderland hangt mist.

Code geel

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor ’ten noordoosten van de lijn Den Helder-Winterswijk’ in de genoemde provincies. Ook in het westen is sprake van mistbanken, zoals in Zeeland, al is het zicht daar beduidend beter dan in het noordoosten van ons land.