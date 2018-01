Amsterdam wil ’zelfwoonplicht’

In een woning met zelfbewoningsplicht moet de eigenaar ook daadwerkelijk zelf wonen. Het is verboden om de woning te verhuren aan derden, zoals nu in toenemende mate in Amsterdam gebeurt. De afspraak wordt in het erfpachtcontract opgenomen.

„Hiermee wordt voorkomen dat een woning wordt gekocht voor de verhuur en blijven de woningen toegankelijk voor eigenaar-bewoners”, aldus verantwoordelijk Initiatiefnemer wethouder Laurens Ivens (SP), die hiertoe was opgeroepen door linkse partijen in de gemeenteraad van Amsterdam.

Het hoofdstedelijke college gaat, voordat de regel kan ingaan, eerst uitzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn en hoe die zijn te handhaven.