’Gianni L. overleefde eerder al een schietpartij’

Hij werd met spoed overgebracht naar het OLVG Oost. Bronnen vertellen tegen AT5 dat L. twee maanden geleden al geraakt werd bij een schietincident. Toen schoot Tim S. op een groepje jongens uit de buurt. Ook toen viel er een dode, de 19-jarige Ayman. En een van de drie gewonden was L..

De schietpartij van november zou volgens de bewoners van Wittenburg een uit de hand gelopen ruzie zijn geweest. S. zou wraak willen hebben nemen voor pesterijen. De schietpartij van vrijdagavond heeft echter alles weg van een afrekening uit de onderwereld.

Onder de tafels

De paniek was dan ook groot toen vrijdagavond de twee gewapende mannen - met bivakmutsen - het buurthuis binnenstormden. Er waren veel jongeren aanwezig, sommigen volgden een kookles, anderen waren aan het gamen. Ze moesten dan ook duiken onder de tafels.

Uiteindelijk overleefde de 17-jarige Mohammed de aanslag niet, maar of hij het daadwerkelijke doel was, is nog even de vraag. De gewapende mannen zouden volgens ooggetuigen gericht naar iemand op zoek zijn geweest. Naast L., was de andere gewonde een 20-jarige stagiaire van het buurtcentrum. Ze zou gewond zijn geraakt aan haar been, maar is inmiddels buiten levensgevaar.

Kort na de fatale schietpartij werd op de Czaar Peterstraat een zwarte auto gespot die met hoge snelheid tegen het verkeer inreed. Ook werden er op twee verschillende plekken uitgebrande auto’s gevonden. Of ze met het geweldsdelict te maken hebben, is vooralsnog niet bekend.