Aanstaand vicepresident Harris ingeënt tegen corona

Binnenland

’De verpakking van het vaccin verraste Nederland’

Nederland start pas met vaccineren op 8 januari, omdat we ’slecht waren voorbereid’. Terwijl in oktober al bekend was dat Pfizer dozen met elk 1000 flesjes vaccin zou gaan versturen, wilde ons land alleen kleine hoeveelheden aangeleverd krijgen per verzorgingshuis.