Zorgen om dubbele infectie corona en griep: ’Grotere kans op overlijden’

Dat blijkt uit een nieuwe studie van onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit van Edinburgh. De onderzoekers stellen dat een dubbele infectie weliswaar minder vaak voorkomt, maar verwachten ook dat in toekomst vaker sprake zal zijn van een dubbelinfectie. Daarom raden de onderzoekers van het LUMC aan om bij ziekenhuisopname altijd te testen op beide virussen en om in de toekomst de landelijke vaccinatiecampagne voor de kwetsbare groepen erop aan te passen.

De studie op basis van 300.000 patienten is verschenen in The Lancet. „In de afgelopen twee jaar zagen we regelmatig dat patiënten met COVID-19 ernstig ziek werden, met soms een IC-opname en beademing tot gevolg”, zegt Maaike Swets, promovendus bij de afdeling Infectieziekten van het LUMC en de Universiteit van Edinburgh. Een infectie met influenza (griep) kan tot een vergelijkbare situatie leiden. „Maar over de gevolgen van een dubbele infectie met SARS-CoV-2 en griep -of andere luchtwegvirussen- was minder bekend.”

Zorgelijke uitkomst

De resultaten van een dubbele infectie laten dus zorgelijke uitkomsten zien. Grote gevolgen voor de patiënt, maar mogelijk voor ziekenhuizen en IC-capaciteit tijdens seizoenen waarin SARS-CoV-2 en influenza samen circuleren, stellen de onderzoekers.

Er wordt dus verwacht dat het aantal mensen met meer dan één infectie zal toenemen. Vooral tijdens perioden waarin verschillende virussen in omloop zijn. Swets legt uit dat dit misschien tijdens de coronapandemie minder was door het anderhalvemeterbeleid, zelfisolatie en mondmaskers. Nu er geen coronamaatregelen meer zijn en er een griepepidemie is, kan dit leiden tot een toename van dubbele infecties.

Hoofdonderzoeker van het LUMC, Geert Groeneveld, benoemt het belang van preventie. Niet alleen sociale hygiëne, maar ook vaccinaties kunnen erger voorkomen. „Vooral voor kwetsbare personen is de bescherming tegen het coronavirus én het griepvirus van belang.”